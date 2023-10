68-aastane Jeanette Paras on kõrvitsatele kuulsuseid maalinud juba 1988. aastast alates. Teiste hulgas on kõrvitsale jõudnud näiteks Kanye West, Donald Trump ja Baby Yoda.

Möödunud teisipäeval Instagrami postitatud videos tutvustab ta oma koduuksel aga Taylor Swifti. «Kõigil, kes arvasid, et tulekul on Taylor Swift, oli õigus,» ütles ta ja lisas, et inspiratsioon sel aastal muusikut maalida tekkis sellest, et Swift on viimasel ajal meedias palju tähelepanu saanud.