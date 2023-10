«Ma tapsin ta. Ma ei suutnud enam taluda, et ta on sellises seisundis, kannatamas oma haiguse tõttu,» ütles isa oma pojale. Samad sõnad ütles mees ka politseile andes teada, et tema tütar Katerina kannatas Sclerosis multiplexi käes ja tema tervislik olukord oli seetõttu halb ning haigus piinas teda. Naise isa otsustas tütre elu lõpetada, et ta kannatustest vabastada.