Kikkpoksi tšempion Maxim Vorovski: kui ma ei ole kindel, et oskan end vaos hoida, siis istun parem kodus

Sellenädalases «Kuuuurijas» siseneme võitluskunstide maailma. On teada, et Eestist on pärit mõned maailma kõige tugevamad võitlejad. Maxim Vorovski ja Astrid Johanna Grents on näited sellest, et sihikindlus viib tulemuseni. Vorovski on võitnud üle 33 tiitli: «Enamiku enda karjäärist olen treeninud ilma korraliku varustuse, treeningpartneri ja sponsoriteta.» Grents suudab pakkuda konkurentsi ka suurtele poistele ja Maximi sõnul on tema käed tõelised relvad.