MÕISTETI ÕIGEKS ⟩ Peol madinasse sattunud maakler Krista Õigus saavutas teises kohtuastmes võidu

Krista Õigust süüdistati selles, et ta 2021. aasta kevadel Tartumaal Saadjärve ääres asuvas puhkemajas toimunud peol kasutas füüsilist vägivalda teise pidulise Gerly suhtes. Kahe naise vahel tekkinud madina käigus purunes veinipokaal, mis lõikas Gerly põsepiirkonda ja otsmikule haava, millest jäi ka paranedes järele arm. Süüdistuse järgi lõi Õigus Gerlyle pokaali tahtlikult näkku, rikkudes tema välimuse. Kannatanu taotles algselt koguni 10 000 euro suurust hüvitist talle põhjustatud vigastuste hüvituseks.

Õigusele tuli kohtusse kaebamine suure üllatusena ja ta väitis jaanuaris, et teda süüdistav naine tuli hoopis temale kallale. «Ma ise ei rünnanud teda, see oli reaktsioon lihtsalt. Mu käes olnud klaas oli väga õrn ja imeõhuke ning see purunes. Ma sain säärte peale kahjustuse ja mul jooksid jalad verd,» rääkis Õigus jaanuaris Elu24-le.