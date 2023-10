Üks itaallanna poeg on 40-aastane, teine 42-aastane ning mõlemal on olemas töökoht. Vaatamata sellele väitis itaallanna kohtus, et tema katuse all elavad pojad ei toetanud teda majanduslikult ega aidanud kodutöödega. Laste isast lahku läinud itaallanna pension kulus poegadele ja kodu hooldamisele. Ta kutsus oma poegi kohtudokumentides parasiitideks.