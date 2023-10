BLOGI JA GALERII ⟩ «Minu jaoks on seis nutune!» Karakterid panid «Ma näen su häält» nõunikud viimase hetkeni proovile

Pühapäev tähendab seda, et taas on eetris armastatud telemäng «Ma näen su häält». Külalisena liitub nõunikepaneeliga muusik Karl Madis, arvajatena aga panevad oma teesklejate sõelumise oskused proovile isa ja poeg Tiit ja Roger, kelle unistuseks on võiduraha eest sõita Alaskale kalastama.