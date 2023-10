50 000 EUROT ⟩ Viljandlased tahaks suunata linna kaasava eelarve raha põlenud kortermaja katuse taastamiseks

«27. oktoobri õhtul gaasiballooni plahvatuse tõttu alguse saanud põlengu käigus hävis täielikult Toome 14 maja katus. Avalikest allikatest saadud info põhjal on esialgse ajutise katuse taastamise maksumus vähemalt 50 000 eurot. Korralik uus katus maksab kindlasti kordades rohkem. Teeme ettepaneku Viljandi linnavalitsusele erakorraliselt suunata 2024. aasta kaasava eelarve (50 000 eurot) raha Toome 14 katuse kiireks parandamiseks,» seisab rahvaalgatus.ee lehele tehtud ettepanekus. «Soovime, et kõik pered, kes ajutiselt on pidanud kolima, saaksid võimalikult kiiresti tagasi oma koju.»