ELU25 ⟩ Sünnipäevalaps Toomas Paul Juku-Kalle Raidile: eestlane tahab olla esikohal. Ükskõik, kas eest- või tagantotsast

Aga siin ongi, et mida selleks ristiusuks pidada. Ma kirjutasin kord ühe loo «Asenduse asi», seal on riivamisi sellest juttu. Kirikut peetakse teiste jaoks vajalikuks – nii et ollakse isegi valmis toetama teda. Aga praegu on Eesti täitsa normaalne postkristlik maa, kus – kui usklikkust võtta – umbes 56% või mis ta oli, usutakse kõrgemasse võimu.

Igasuguseid asju usutakse, mis on palju kergemad. Usklikkust on palju rohkem kui ühel kristlasel. (Naerab) Mina olen palju uskmatum kui normaalne eestlane, ma olen üsna agnostik! Tähendab, mul on teatud eksistentsiaalsed kriteeriumid paigas, millele tavaline inimene ei mõtlegi, vaid usub suvalist pudi-padi.

Kas sa jumalat usud või ei, on sinu asi, aga seda, et sa ei usu kuradit, see küll ei ole võimalik.

J-K.R: Ilfil ja Petrovil on tegelane, salausklik seltsimees Panikovski, kes laulis jorutades, et aeg on loll ja inimesed on rumalad, ei enam keegi usu jumalat.