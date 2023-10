MART RAUDSAAR ⟩ Reformierakond näib muunduvat sotsideks

Viimastel kuudel on üha rohkematele inimestele hakanud pärale jõudma, et Eesti liigub vales suunas. Mida vales suunas liikumine tähendab? Keskseks probleemiks on «Eesti unistuse» purunemine. «Eesti unistuseks» («Ameerika unistuse» ehk American Dreami analoogiat kasutades) pean inimeste uskumust, et nad on oma oma riigis ja oma kodus enda saatuse peremehed; et hea tahtmise ja usinusega on võimalik ehitada paremat elu endale ja oma lastele.