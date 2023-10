JOOSTI TORMI ⟩ Lindoral pandi tuhandete külastajatega punkt laadahooajale

Tuhanded laadalised kogunesid täna Võrumaal, et võtta osa Lindora laadast. «See on hooaja kõige viimane laat ja siia lihtsalt peab tulema,» rääkis Tartust kohale sõitnud Kaido, «See on niiöelda legendaarne koht!» Lindora laata on peetud juba üle saja aasta ning see toimub alati, hoolimata nädalapäevast, 28.oktoobril.