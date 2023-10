Swedbanki peaökonomist Tõnu Mertsina sattus õnnetusse: tulemuseks laupkokkupõrge ja rangluumurd

«Õnnetuste ja valu hinda ei saa mõõta ja kompenseerida rahaga. Ideaalne oleks, et õnnetusi üldse ei juhtuks. Paraku oleks see vaid ideaalne maailm ja meie ülesanne on viia need miinimumini ja nendest hoiduda,» alustas Swedbanki peaökonomist Tõnu Mertsina oma Facebooki postitust.

Mertsina avaldas, et sattus möödunud nädala alguses õnnetusse. «Ei pääsenud ka mina kokkupõrkest tõuksiga eelmise nädala alguses, kui rattaga sõitsin. Enne seda, kui kiirabi mind üles turgutas, jõudsin imestada, miks kurvi tagant tulev tõuks mulle otse vastu sõidab,» kirjeldas Mertsina, kes sai õnnetuses viga.

«Tulemuseks oli laupkokkupõrge, rangluumurd ja koos sellega kaasnevad piirangud ja kulud. Minu eest hoolitsesid kiirabi, EMO meedikud ja kõik, kes mu operatsiooniga seotud olid. Ma tõesti siiralt tänan kõiki arste, õdesid ja teisi meditsiinitöötajaid!»

Ta leidis, et on ise ainult üks väga paljudest, kes sellisesse jamasse on sattunud. «Millegipärast me reageerime probleemidele alles tagantjärgi ja mitte varem, et neid ära hoida. Õnnetuste ja ohvrite arv aga kasvab. Seniks püüame me vaid õppida tehtud vigadest, kuid ei oska hästi ette näha, mida mingi tegevus või tegevusetus kaasa võib tuua,» viitas Mertnitsa tõukerattaga seotud õnnetustele.

Postituses tõstatas Mertsina ka küsimuse, mille üle arutati hiljuti ka ETV saates «Impulss». «Saates puudutati ka tõukse ja nende kasutajate sõidukultuuri ja -oskusi. Tallinnas sõidab tuhandeid tõukse nii kõnni-, kergliiklus- kui ka sõiduteedel. Sõitjad on ilma kiivrita, vahel sõidetakse kahekesi või mitmekesi, vahel ka purjus ja sageli tähelepanu telefonis. Lubatud suurim kiirus, 25 km/h, on selgelt liiga palju slaalomiks inimeste vahel. Kes üldse tagab selle, et tõuksijuht sõita oskab ja sellise kiirusega toime tuleb?» tõstatas Mertsina olulise küsimuse.