ELU25 ⟩ Peeter Espak: miks asusid Eesti vasakpoolsed kultuuritegelased terrorismi kaitsele?

Nagu äsja Iisraeli Likudi partei poliitik Amir Weitmann vene propagandakanalis RT Hamasi ja palestiinlaste perspektiivi pooldavale saatejuhile pärast terroristide endi poolt toimepandud ja suures ulatuses väljamõeldud haiglarünnakut Gazas intervjuus ütles: „Ma saan aru, et te olete Venemaa palgal ja ma saan aru, et see siin on vene propaganda. Kuid ma ütlen teile, et olge väga ettevaatlikud! Meie lõpetame selle sõja. Me võidame, sest me oleme tugevamad. Peale seda aga Venemaa maksab tehtu eest. Uskuge mind, Venemaa maksab! /.../ Me võidame selle sõja, me ei unusta seda, mida te praegu teete. Me tuleme ja kindlustame selle, et Ukraina võidab. Me lubame, et te maksate selle eest, mida te olete teinud“.