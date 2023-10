VIDEO ⟩ Viljandlane kortermajas toimunud põlengust: neljakordse hoone leegid ulatusid viiekordsest üle

Reede õhtul veidi enne kella seitset süttis Viljandis Toome tänaval neljakorruseline kortermaja. Naabrid kuulsid valju pauku ja vahetult pärast seda lõid leegid maja keskel katuselt välja.

Plahvatus Viljandi kortermajas. Foto: Erakogu

«Mul on Saaremaalt sõbranna külas ja istusime diivanil, kui korraga kuulsime kärgatust. Sõbranna küsis, mis see oli. Vastasin, et selliseid hääli siin tavaliselt pole ja läksin kohe rõdule vaatama, mis värk on, aga ei näinud midagi. Istusime edasi ja rääkisime oma jutte, kuniks kuulsime tervet jada sireene ja siis läksime vaatama rõdule. Neljakordse maja leegid ulatusid viiekordsest üle,» räägib mees, kes elab vastasmajas.

«Terve Männimägi on igatahes kärsahaisu täis. Kõnnin hetkel sinnapoole, sinna ei saanud lähemale parkida, sest inimesed on kõik parkimiskohad ära võtnud. Ilmselt on seal ka mingi suurüritus käimas. Meeletu rahvas on väljas,» ütleb teine põlengukoha lähistel liikunud viljandlane.

Päästeameti pressiesindaja Henrik Veenpere ütles Elu24-le, et Häirekeskusele helistanud isiku sõnul plahvatas ühe ülemise korteri rõdul gaasiballoon. Millistel tingimustel gaasiballoon plahvatada võib? «Plahvatada võib ta tõenäoliselt siis, kui ta liiga kuum on. Külm ei tohiks mõjuda,» ütleb Veenpere lisades, et hetkel midagi kindlat plahvatuse põhjuste osas öelda ei saa. «Tuleb välja selgitada, milles on põhjus,» ütleb ta. «Endiselt käivad kustutustööd, inimesed on evakueeritud ja neile ööbimiskoht leitud,» ütleb pressiesindaja.