ARMSAD KLÕPSUD ⟩ Kate Middletoni vend James Middleton sai isaks

Walesi printsessi Kate'i noorem vend James Middleton (36) jagab Instagramis, et tema ja elukaaslane Alizee Thevenet said paar nädalat tagasi lapsevanemateks. «Ta on olnud meie elus vaid paar nädalat, aga see aeg on olnud mu elus kõige erilisem, sest olen saanud tundma õppida meie imeilusat poega,» avaldab James.

«Kuigi ma arvasin, et olen isarolliks valmis, polnud ma ette valmistatud sellisteks ülevoolavateks emotsioonideks, mida Inigoga kohtumine minus tekitas. Ja see armastus, mida tunnen oma kalli Alizee vastu, kui meist on saanud kolmeliikmeline pere, on samuti kirjeldamatu,» jagab Middleton oma suurt õnne.

James ja tema naine on suured koerasõbrad ning neil on koguni kuus koera – Mabel, Zulu, Inka, Luna, Nala ja Isla. Oma postituses ütleb Middleton, et koerad on beebi kenasti omaks võtnud.