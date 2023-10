Kui Itaalia peaminister Giorgia Meloni teatas, et on oma lapse isast lahku läinud, sai ta kriitika osaliseks, kuna ta võttis lahkuminekust taastumiseks vaba päev. Kuid suurte elusündmustega toimetulemiseks aja mahavõtmine muudab teid pikas perspektiivis vastupidavamaks, kirjutab Briti näitleja, koomik, kirjanik ja kolumnist Rosie Wilby The Independentis.