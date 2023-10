Soomlannat hämmastavad USA saunakombed. «Pole võimalik, et sellist asja kutsutakse soome saunaks.»

Soomlanna Aurora Pärssinen (29) räägib oma TikToki videos Soome sauna ja Ameerika sauna erinevustest. Selgub, et isegi kui USA-s asuv saun kannab nimetust Soome saun, on tegemist sootuks millegi muuga ja soomlased lausa ehmuvad sinna esmakordselt minnes. Aurora jagab oma kogemust ja hämmeldust, mis tabas teda siis, kui ta Los Angeleses esimest korda sauna läks.

Soomlanna lootis ühte Los Angelese jõusaali sauna minnes nautida leiliviskamist, kuid selgus, et see on keelatud. Aurora jutt paneb soomlasi päid vangutama, sest kuidas kujutada ette soome sauna ilma leilita?