Prantsusmaa on praegu lutikate sissetungi haardes. Tänavu on Pariisis teatatud lutikatest koolides, rongides, haiglates ja kinodes, kuid lutikate invasioon on juba mõnda aega tuure kogunud. Prantsusmaa Bresti ülikoolihaiglas tuli 2020. aastal sulgeda terve osakond pärast seda, kui ilmnes, et üks patsient tõi sisse lutikad. Osakonna sulgemise otsus tehti, kui lõhnakoeraga tehtud uuring näitas, et neli palatit on nakatunud. Osakond oli suletud 24 päeva ja selle puhastamine läks maksma ligikaudu 380 000 eurot, teatab BBC .

Tundub, et Prantsusmaa haigla juhtum on osa lutikate «ülemaailmsest taassünnist», mille kohaselt olendid, väikesed ovaalse kujuga putukad, kes on väiksemad kui riisitera, on viimase kahe aastakümne jooksul muutunud üha suuremaks probleemiks kogu maailma linnades. Reisimine on võimaldanud neil hammustavatel putukatel liikuda ühelt mandrilt teisele, olles peidus lennukireisijate pagasi vahel, mistõttu nad levivad hõlpsamalt. Hiljutine uuring näitas, et kui nad kuskil kanda kinnitavad, on neid raske hävitada.