Lääne meedias on juba mõnda aega pakutud välja nimesid, kes võiksid Putin järel Venemaa presidendiks saada.

Kilpnäärmevähk, Parkinsoni tõbi, pidalitõbi või insult on vaid mõned paljudest tõestamata haigustest, mis on kuulujuttude järgi viimastel aastatel Venemaa juhti vaevanud.

Sel nädalal oli Kreml sunnitud eitama kuulujutte, nagu oleks Vladimir Putin oma magamistoas saanud infarkti. Mitu kuud varem eitasid Vene võimuesindajad, et tal on urineerimisega probleeme, teatab The Independent.