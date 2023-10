Laupäeval, 28. oktoobril kell 23.15 on kuuvarjutuse kõrghetk ning 23.23 algab täiskuu Sõnnis . Paljud inimesed võivad olla juba praegu väga suure emotsionaalse pinge all ning ärrituda kergemini kui tavaliselt.

See saab olema viimane varjutus Sõnni-Skorpioni teljel seerias, mis algas juba 2021. aasta novembris. Kuuvarjutus iseenesest räägib millegi ärakulmineerumisest, lõppemisest, mingite küsimuste ja teemadega lõpetatusesse jõudmisest ning võibolla ka millegi ära andmisest. See võib tähendada ohvri toomist, kuid tuleb usaldada, et see, millest kuuvarjutuse mõjus ilma jääme, on tõesti mõeldud meie elust lahkuma.