VIDEO ⟩ Ühismeedias levib video liinibussis viina rüüpavast poisist. Lapsevanem: tänan osavõtliku hoole eest

«See oli nii väike,» kostab ühismeedias kulutulena levivas videos lapse hääl pärast seda, kui üks kaameraga jäädvustatud poistest on võtnud Laua Viina pudelist lonksu. «Jah, meil pole pealekat!» kurdab äsja viinapudelist lonksu võtnud poiss. Kuigi ei saa kindlalt väita, et Laua Viina pudelis on tõepoolest viin, on netirahvas poisse korrale kutsumas. Politsei on videos olevad lapsed tuvastanud ja lapsevanematega võetakse ühendust.