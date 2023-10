USA räppar Snoop Dogg tegi jutusaates nalja, et tal on Eestis tähtsad kontaktid

Räppar avaldas intervjuus, et alati tuleb kasuks, kui sul on kõikjalt palju kontakte. «On hea, kui on sõbrad, kellel on sõpru, rahvusvahelised ja üleilmsed, kes hoiavad sind meditsiiniliselt pühendatuna kõikjal, kus sa oled,» viskas Snoop Dogg nalja ja viitas sellele, et ta saaks kanepit tänu oma tutvustele kätte kõikjalt.