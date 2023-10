«Kui norimised läksidki nii räigeks, et peksti, siis mõtlesin, et ma pean ikka väga kole olema, et niimoodi peksa saada,» meenutab Jõgevamaalt pärit Ly koolikiusu. Eakaaslaste ohvriks sattus Ly armide pärast, mis on tema keha katnud peaaegu kogu elu.