«Kuna sa võid trennis haiget saada, ja selles spordis on see täiesti normaalne, siis inimene, kes ei ole spordiga kokku puutunud, võib ära ehmuda,» räägib tai- ja kikkpoksiga professionaalsel tasemel tegelev Henry Rohtla võitlusspordist. Kuigi haiget saamine on üks osa võitlusspordist, siis veelgi suurem ja tähtsam, nagu iga spordialaga, on distsipliin ning vaimne ja füüsiline treening.