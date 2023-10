ARMSAD FOTOD ⟩ Inga ja Toomas Lunge naudivad romantilist Pariisi

Näitleja Inga Lunge jagab ühismeedias ohtralt fotosid sügisesest Prantsusmaast. Nimelt näib, et Inga ja Toomas Lunge on aja maha võtnud ja põrutanud romantilisse Pariisi.

Inga ja Toomas Lunge abiellusid 2012. aasta veebruaris. 2012. aasta märtsikuus sündis paaril tütar Nora Ann. Muusik Toomas Lungel on eelmistest kooseludest ka tütar Hanna-Marta ja poeg Ott Marten. Eelmisest suhtest on poeg ka Ingal.

«Olin temast kohe üdini ära võlutud. Kindlasti jäi mulle juba alguses silma see, et ta on tugev meeskonnamängija,» ütles Toomas 2017. aastal ajakirjale Eesti Naine, kui rääkis sellest, kuidas armus endast 18 aastat nooremasse Inga Lungesse.