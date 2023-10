LUGEJA FOTOD ⟩ Haakristid ja Putini külmkapimagnetid! Eestlannale avanes Ungari keskturult üllatav vaatepilt

Ungari kogub Euroopa Liidus kõige venemeelsema liikme kuulsust. Ka tänane Postimehe juhtkiri kirjutab, et Ungari peaminister Viktor Orbán on kujunenud Euroopa suureks probleemiks, kuna ta on andnud mõista, et võib takistada nii uusi Ukraina abisaadetisi kui ka Venemaa-vastaseid sanktsioone. Oktoobri keskel kohtus mees Pekingis ka Vladimir Putiniga ja surus tal kätt lausa Hiina RV punalippude ees. «Seda poliitilist pinget on siin tunda iga nurga peal,» kirjutas lugeja Elu24 toimetusele ja pani kirjaga kaasa ka huvitavad pildid Budapesti keskturult.