«PEALTNÄGIJA» ⟩ Hambaarsti juures käigud muutusid õudusunenäoks: ma ei tea ühtegi teist arsti, kellel oleks nii palju ravivigasid

« Pealtnägija » vestles mitme dr Dmitri Filippenko patsiendiga, kes olid saanud temalt praaktöö. «Pealtnägijale» teadaolevalt on arstil kümneid patsiente, kes pole tema tööga rahul. Sotsiaalministeeriumi juures tegutseva arstidest koosneva ekspertkomisjoni sõnul on dr Filippenko kohta tehtud lausa 25 kaebust, millest kaheksa on olnud otsesed ravivead.

«See on ikka väga masendav, mida need inimesed tunnevad. Mis ma siis nüüd teen või kuhu ma lähen ja kui seda kõike hakkavad kohtuveskid jahvatama, siis kust ma selle raha võtan!» arutles saates hambaarst Katrin Metstak, kelle sõnul on lausa ennekuulmatu, et üks arstiteaduskonna lõpetanud arst endale selliseid töötulemusi lubab.