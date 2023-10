Laupäeval, 28. oktoobril kell 23.23 algab täiskuu Sõnnis ning seekord koos kuuvarjutusega , mis jõuab haripunkti kell 23.15. Tegu on viimase varjutusega Sõnni-Skorpioni teljel, kus meil algasid varjutused 2021. aasta novembris – see etapp saab nüüd läbi.

Kuuvarjutus toob tavaliselt kaasa suuri lõppemisi ning sellega võivad kaasneda emotsionaalsed ja raputavad sündmused. Seekord on muutused seotud eriti meie väärtuste, ressursside, aga ka eneseväärtustamisega. Võimalik, et midagi tuleb veel ära anda, enne kui saame edasi liikuda. Ent see «ohverdus» on tegelikult väga vajalik.