Pärnu naine sai üllatava parkimistrahvi: üritasin maksta, aga pank kirjutas, et vale summa

Parkimistrahv. Foto on illustreeriv.

Pärnus elav naine sai kojamehe vahele trahvi, millele oli summaks märgitud null eurot. Pärnu linnavalitsuse meedianõunik selgitab, et see on sisuliselt hoiatus. «Et kui te kahe aasta jooksul veel parkimistasu maksmata jätate, võidakse teile määrata viivistasu 30 eurot ööpäevas,» ütles ta.