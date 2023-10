UUED TUULED ⟩ Dagmar Oja võttis vastu põneva väljakutse: 15 minuti jooksul sai otsus tehtud

Muusikakooli kodulehel on kirjutatud, et Poprock on kool, kus saab ellu viia oma muusikalised eesmärgid ja unistused. «Meie õpetajad pole mitte ainult silmapaistvad pedagoogid, vaid ka aktiivsed osalejad Eesti muusikatööstuses, kellel on selles valdkonnas ulatuslik kogemus,» kirjutatakse õpetajate nimistu juures, kust leiab ka Dagmar Oja.

Toimetusele nentis Dagmar, et võttis otsuse vastu 15 minutiga. «Enim võlus see, et noortele saab bänditegemist õpetada, kuna see on suur fookus sellel koolil,» selgitas Dagmar, miks pikalt ei mõelnud.

Dagmar on uue katsumuse eel aga ootusärev. «Ootan selle väljakutse juures seda, et tuleb palju huvilisi, kes on hingega asja juures!»

Muusikakooli kodulehel seisab kirjas, et Dagmar on laulmist õppinud Georg Otsa nimelises Tallinna Muusikakoolis. Ta on olnud taustalaulja ja on seda siiani niisuguste Eesti ja välismaa artistidega nagu 2QS, Liis Lemsalu, Sahlene, Ira Losco, Paul Young, Double You, Ivo Linna, Anne Veski jpt.