Jüri Arraku lesk aasta pärast kunstniku surma: mul ei olnud siis ega ole ka praegu sellist ülisuurt kurbust

ETV «Ringvaade» käis külas Jüri Arraku lesel Kai Arrakul, kes võttis võttemeeskonna vastu kunstniku ateljees, kus kõik, ka aasta pärast mehe surma, on püsinud samaviisi.

«Lohutan ennast sellega, et kuna on olemas energia jäävuse seadus, siis arvatavasti Jüri energia on siin ruumis täpselt sama moodi olemas,» ütles Kai ateljee kohta, «selles mõttes on siin alati väga hea käia.»

«Kõige rohkem ma mäletan seda ja millest ma kõige rohkem puudust tunnen, et minu arust oli meil koguaeg väga lõbus koos,» meenutas Kai «Ringvaates».

«Jüriga annab ikkagi võistelda,» Jüri Arraku lesk Kai Arrak.

Kai avaldas saates, et abikaasa lahkumine oli ootamatu. «See oli üks sekund, kus elu ja kogu maailm muutub teistsuguseks. See oli üks hingetõmme, mis...» alustas Kai ja jäi pikalt mõtlema, «aga jah, mul ei olnud siis ega ole ka praegu sellist ülisuurt kurbust, ahastust, mingit paanikat, sest võib-olla see on Jüri energia, mis toetab.»

Jüri Arrak. Foto: Mailiis Ollino

«See moment või hetk, kui kiirabibrigaad on lahkunud ja ei ole saabunud veel matusebüroo auto, see oli väga ilus hetk. Omaette hetk, kus keegi ei sega, kus ma saan talle öelda oma head sõnad, mida olen mõelnud, pannud talle südamele, et ta ei muretseks, nüüd on tema kord puhata.»

Esimest korda kohtas Kai kunstnikku, kui ta oli kõigest 18-aastane. Jüri oli toona 50ndates, kuid pärast kohtumist ei saanud noor naine kunstnikku oma peast välja. Kui nad 2008. aastal taaskohtusid, siis pärast seda nad enam lahku ei läinud. Kai oli Jüri neljas abikaasa.

«Ma olen mõelnud, et mul on väga hea meel, et me ei hakanud tookord koos elama,» rääkis Kai nende esmakohtumisest. «Arvan, et kui üks inimene on 18 ja teine on 50, siis on see palju hullem, kui see, et mina olen 55 ja tema oli 85. Sel eluperioodil on inimesed palju sarnasemad.»

Sellest, kas Kai on oma elus jätnud ruumi uuele suhtele, vastas naine kindlameelselt: «Tema oleks kindlasti rahul, ma ei tea, kas mina oleksin rahul, sest Jüriga annab ikkagi võistelda, ütleme nii.»