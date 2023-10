REKORD HAIHTUS ⟩ Enampakkumine Põhja-Tallinna lauljatari pusa pärast tekitas paraja segaduse

Varjupaikade MTÜ tähistab juba kümnendat aastat oktoobris musta kassi kuud. Selle erilise kuu raames toimub ka kunstioksjon, kuhu on tänavu mustade ja mustvalgete kasside teemalisi teoseid välja pannud Eesti tuntud kunstnikud. Valikust leiab 11 eset, mille seas on maale ja ehteid, aga on ka üks dressipluus ja juturaamat.