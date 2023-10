ELU25 ⟩ Juku-Kalle Raid: maailma klassikute üritus Tallinnas, Jaan Kross nende hulgas

Siia ritta seab oma "Neljandas süžees" Skulskaja ka Jaan Krossi.

"Igaüks neist on muutnud midagi põhimõttelist maailma kirjandusloos, mis omakorda tähendab, et inimkonna loos üldse. Jaan Krossi on mitu korda esitatud Nobeli kirjanduspreemiale. Esitati teenitult, ei antud teenimatult", arvab Skulskaja.

"Ta ise, olnud nii stalinlikes kui ka fašistlikes laagrites, arvas, et tema elu on läinud äärmiselt edukalt. Ühes laagritest töötas ta söekaevanduses", räägib Skulskaja.

"Kord ütles Jaan Kross mulle peaaegu kiideldes, et see-eest „lasti meil iga päev duši all pesta.“ Kogu elu kirjutas ta kompromissidest, aga oli ise seesama flöödimängija..." – meenutab Skulskaja.

Millised on maailma lõpuni korduvad neli süžeed?

Jelena Skulskaja ja tema tõlkija Juku-Kalle Raid Foto: arhiiv

Miks on "Neljas süžee" tähelepanuväärne teos? Põhiliselt seetõttu, et aitab kõigil huvilistel kirjandusloo keerulisel, paljudest erinevatest märkidest koosneval maastikul orienteeruda.

Skulskaja on oma raamatutes korduvalt rõhutanud, et elu ja kirjanduse vahelist piiri ei ole mõtet otsida. Ja kindlasti ei ole seda mõtet otsida kirjaniku peast. Kirjanik sellisest piirist niikuinii mõhkugi ei taipa.

Lugusid on vaid neli. Ja ükskõik, kui kaua me ka ei eksisteeriks, jutustame me neid ikka ja jälle, ühel või teisel moel pidevalt uuesti

Küll aga aitab hea kirjandus maailma mõista. Kui lehitseda viitsid. Vahelduseks kodumaistele staaridele, kes oma "eluloo" paberile mäkerdavad ning arvavad, et "asi on tehtud".

Skulskaja kommenteerib: "Oma jutustuses „Neli tsüklit“ kirjeldab Borges lugusid, mida kirjanikud on pajatanud juba iidsetest aegadest alates: esimene, kõige vanem räägib kindluslinnast, mida ründavad ja kaitsevad tõelised kangelased. Kangelased teavad, et linna rünnatakse tule ja mõõgaga, et vastupanu on asjatu; tugevaim sõdalane, Achilleus, teab, et ta sureb enne, kui võit saavutatakse...

Teine, esimesega seotud süžee, räägib tagasipöördumisest. Näiteks nagu Ulysses, kes naaseb pärast kohutavaid reise võõrastel meredel ning peatusi tundmatuil saartel kodusesse Ithakasse.

Kolmas süžee kirjeldab otsinguid. See on Iason, kes purjetab koos argonautidega kuldvillaku otsinguile.