Armastad banaane? Põhjust kurvastamiseks, sest puuvilja levinuim sort on väljasuremise ohus

Maailma üheks populaarsemaks banaanisordiks on Cavendish, vahendab Business Insider . Kuigi maailmas on kokku üle 1000 sordi banaane, siis on 47 protsenti inimeste poolt tarbitavatest banaanidest just Cavendishi sordist.

Põhjus, miks suurem osa meie banaanidest on Cavendishi sordist, on lihtne. Seda sorti banaanid on kõige vastupidavamad nende haiguste suhtes, mis üldjuhul teised banaanisordid hävitavad. Teine suur pluss Cavendishi sordi puhul on see, et sellel on pikk iga. Lisaks saavad farmerid oma maal kasvatada just seda sorti suurtes kogustes, miski, mida teiste banaanisortidega teha ei saa.