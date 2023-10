Popstaar Ed Sheeran on andnud teada, et astub järgmisel suvel üles ka Baltikumis. Kuna see on ainus kontsert siin kandis, siis tasub fännidel kiirustada. «Peale viie aasta pikkust pausi tuleb üleilmne megastaar tagasi Baltikumi oma kõige muljet avaldavama tuuriga,» kirjeldatakse veebilehel tulevast kontserti.