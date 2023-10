PAANIKA JA KIIRED JALAD ⟩ «Kõik üritasid ära joosta!» Veereva betoonkera peatamine lõppes «Reporteri» saatejuhi jaoks vigastusega

Fahle mäest veeres eile keskpäeval alla hiiglaslik kivist kera. Samal ajal oli sündmuskohal Kanal 2 «Reporteri» saatejuht Tõnis Sarap, kelle esimene reaktsioon oli hüpata kivist kerale ette, et see peatada: «Panin lolli peaga jala sinna ette, ent pall oli kivist.» Fausto Grupi majahalduri sõnul ei ole aga turvakaamera pildist näha, et keegi oleks kera veeremist takistanud: «Mistõttu see ka kindlustust ja kahjukorvamist tõenäoliselt ei mõjuta.»