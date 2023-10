Helsingis pandi müüki korter, kus tapeti naine: sünge ajalooga elukoha eest küsitakse krõbedat hinda

Iltalehti kirjutab Helsingis müüdavast korterist, millel on sünge ajalugu. Nimelt tappis seal eelmise aasta detsembris psühhiaatrist mees oma naise ja peitis sinna ka naise surnukeha.

Ullanlinna linnajaos asuv 200-ruutmeetrine perekorter on müügis 1,75 miljoni euro eest. Kuulutus ilmus kinnisvaraportaali selle nädala alguses, kuid Iltalehti ei ole saanud ühendust kinnisvaramaakleriga, kes tehingut vahendab. Küll aga seisab kuulutuses, et tegu on stiilse ja ajatu koduga Helsingi mainekas piirkonnas.