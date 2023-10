Vene väed on hävitatud Panzer IVt pildistanud. Võttekuupäevaks on märgitud aprill 2023. Võtteaega ja -kohta pole teised allikad kinnitatud.

Tanki ümber toimunud arutelus on jõutud konsensusele, et tegemist on ehtsa tanki, mitte koopiaga. Saksa kunagisele tankile on aga ühel või teisel põhjusel mõned moodsad täiendused tehtud, ütles Briti ajaloolane Mark Felton YouTube'i videos.