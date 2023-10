FOTOD ⟩ Christin-Amani Kiivikas pälvis maailmameistrivõistlusel kõrged kohad: poeg on minu edasiviiv jõud ja motivatsioon

«Kuna tegemist on minu esimese hooajaga uues kategoorias, siis tegelikult läksime lihtsalt kogemust saama ega seadnud kõrgeid ootuseid, mis sellise subjektiivse ala puhul on äärmiselt oluline,» tõdes Christin-Amani Kiivikas, kes pälvis kaks neljandat kohta.

«See on suurepärane tulemus ja senini minu kõrgeim koht tiitlivõistlustel,» jääb neiu rahule. «Muidugi võita soovib igaüks, aga samas on nüüd tagantjärgi analüüsides pigem äge, et mul on reservi ka tulevikus medali kohale pretendeerida. Annab indu ja tahtejõudu juurde!»