«Siiralt öeldes, kogu südamest, ei ole kahju!» viitab Maarika «Kuuuurijas» oma lihasele vennale, kes lahkunud isa testamendist välja jäeti. Pärandist ilmajäetud Maarika vend hakkas selle peale kohtu kaudu isa postuumselt dementseks tembeldama, Viru maakohus ei ole nelja aasta jooksul vaidlusega isegi kohtusaali jõudnud. «Tsiviilasjade maht kasvab ja kasvab ka nende asjade keerukus,» tõdeb Viru maakohtu esimees, kelle sõnul hakkavad kohtuasjad venima ka sel lihtsal põhjusel, et kohtunikke on lihtsalt liiga vähe.

Selle nädala Kanal 2 «Kuuuurija» saade keskendus inetule päranduse tülile, mille keskmes on Lääne-Virumaalt Haljala vallast pärit Maarika. Olgugi et «Kuuuurija» on viimane koht, kus Maarika oma perekondlike muresid lahata oleks soovinud, leidis naine pärast nelja aastat kestnud kohtusaagat, et olukord vajab avalikku tähelepanu.