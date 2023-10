FOTO ⟩ «Unistuste suhe!» Martin Helme klõps abikaasaga ajas netirahva pöördesse

«Meil on kahekesi alati tore,» nendib EKRE esimees Martin Helme Facebooki postitatud lustaka klõpsu juures, kus poseerib koos abikaasa Eeva Helmega .

Armsa foto juurde alla on jäetud ohtralt kommentaare. «Couple goals (unistuste suhe – toim)!» ütleb näiteks üks. Teinegi märgib, et tegu on maailma ilusaima paariga. «Nii nunnud,» märgivad mitmed.