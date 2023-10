KLÕPS ⟩ «Parem kui mitte midagi!» Jüri Ratta saak jäi Helir-Valdor Seederi omale alla

Riigikogu liige Helir-Valdor Seeder jagas paar nädalat tagasi oma kõrvitsasaaki ja tõdes, et suve alguses oli lootust vähe, kuid tulemus tuli ikkagi võimas.

Nüüd on oma saaki ühismeedias jaganud ka Jüri Ratas! Kuigi riigikogu liikme kõrvitsasaak jäi kolleegi omale silmnähtavalt alla, oli Ratas oma tulemusega ise rahul.

«Parem kui mitte midagi!» kiitis keegi kommentaarides ja teine viitas, et ka temal oli saak veidi kesine: «Polnud sel aastal endalgi rohkem. Aga ka see on asi.»