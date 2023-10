ELU25 ⟩ Juku-Kalle Raid: väike ümmargune riigijuht, kes tahtis kangesti Disniländi

Siinkohal on kohe paslik meenutada, et poliitikuid-kunstieksperte leidub ka Eestis. Mõni aeg tagasi pidas ju üks EKRE liige Pärnus kunstiteadusliku kõne, millest naljahambad kohe "kus on lehm?" meemi tootsid.

Miks ei lasta Disniländi?

Aga Hruštšov ei jätnud jura. Los Angelese politseiülem saatis Nikita saatjaile sõnumi, et visiit lõbustusparki jääb ära, kuna seal on keeruline Nikita julgeolekut tagada. Hruštšov muutus täiesti pööraseks, vehkis rusikatega ning karjus Hollywoodis, kui tühistamisest oli kuulnud: "Kas teil on seal rakettide stardiplatvormid? Milles on asi? On seal koolera või katkuepideemia? Ja ma ütlen, et ma sooviksin väga minna ja näha Disniländi. Minu jaoks on selline situatsioon kujuteldamatu!"