Kolm Oscarit võitnud Ameerika näitleja Meryl Streep tutvus oma tulevase abikaasa, skulptori Don Gummeriga 1978. aastal. Nad on olnud aastakümneid abielus ja neil on neli last. Nüüd on aga fännid šokis, sest tuleb välja, et 74-aastane Streep ja temast kaks aastat vanem Gummer pole juba üle kuue aasta ühe katuse all elanud.