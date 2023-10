«Palun, fännid, ärge pahandage.» Reedel Tallinnas toimuma pidanud ansambli Camouflage kontsert lükkub edasi

Tallinnas juba järgmisel reedel kontserdi andma pidanud Saksa süntpopi suurkuju Camouflage kontsert lükkub edasi. Bänd andis teada, et lükkab ringreisi edasi 2024. aasta sügisesse.

Kontserdi uus kuupäev on 22.11.2024. Uuel kuupäeval kehtivad kõik ostetud piletid. Juhul, kui uus kuupäev kontserdikülastuseks ei sobi, saab piletid tagastada kuni 31.05.2024.

PDF-pileti omanikel palub kontserdikorraldaja pileti tagastamise soovist teada anda aadressil tagasiost@piletilevi.ee, kirja sisus tuleb märkida oma tellimuse number.

Müügipunktist ostetud piletid saab tagastada kõikides Piletilevi müügipunktides, v.a Viru Keskuse müügipunkt ja Circle-K teenindusjaamad.

Ansambel tegi fännidele järgmise pöördumise:

Kallid Camouflage fännid. Kahjuks algab uus aasta vastakate tunnetega.

Pärast intensiivseid omavahelisi arutelusid ja põhjalikku analüüsi pandeemiast muusika turul, oleme otsustanud oma planeeritud ringreisi edasi lükata 2024. aasta sügisesse.

Meie bändi paus alates 2016. aastast tekitas meile algselt soovi tähistada 40. aasta juubelit – Camouflage – 40 aastat muusikat, videoid, pilte ja mälestusi – koos teie ja kogu meie meeskonnaga. Kuid rääkides sellest üksikasjalikult mõistsime, et ringreisi jaoks on vaja mitte ainult ilu, edukust ja põnevust. Kindlasti peavad olema mõned uued laulud ja uus sisu, mitte ainult mälestused ja arhiivimaterjalid. Me ei oleks Camouflage, kui ei võtaks vastu uut väljakutset.

Me läheme paari nädala pärast kogu bändiga stuudiosse, et leida inspiratsiooni uuteks lugudeks, et saaksime õnnelikult taaskäivitada Camouflage selle aasta lõpuks.

Alles siis on meie vaatenurgast tõesti mõttekas tuuril mängida, sest ainult nii saavad minevik, olevik ja tulevik seguneda ja uus kontseptsioon, mis annab teile ja meile esinemise kvaliteedi, mida me kõik ootame sellelt ringreisilt.

Me väga palume, et teie, fännid ja muusikaarmastajad, ei pahandaks meiega. Me töötame praegu edasi uue materjaliga ja anname endast parima.

Ootame põnevusega 2024. aasta sügist,

Camouflage

Saksa ansambel Camouflage Foto: Klaus Mellenthin

Ansamblit tuntakse lugude «The Great Commandment», «Love Is A Shield», «Suspicious Love», «Bad News», «X-Ray» ja «Me And You» järgi.