«Pange lihtsalt kooliuksed kinni!» Raadio 2 saates «Olukorrast riigis» õhutati õpetajaid streikima?

Populaarses Raadio 2 arvamussaates «Olukorrast riigis» arutati hiljuti õpetajate palgatõusu. Saatejuhtide teravad kommentaarid ärritasid ühte raadiokuulajat, kelle arvates peaksid ajakirjanikud riiklikus raadiosaates jääma erapooletuks. ERRi kommunikatsioonijuht Pille-Mai Helemäe rõhutas Elu24-le, et «Olukorrast riigis» on siiski arvamussaade ja lisas: «Kui ühiskonnas on mõni teema teravalt päevakorral, siis selle peegeldamine arvamussaadetes on küll meie kohustus.»