David Beckhami väidetav armuke avas suu: see kõik oli kohutav, aga see oli tõsi!

«See oli meie jaoks kõige raskem periood. Sest tundus, et terve maailm on meie vastu,» rääkis Victoria Beckham dokumentaalfilmis. Elu24 vahendas oktoobri alguses, et David püüdis leida sõnu, et kirjeldada 2003. aasta kriisi oma elus, ja meenutas, kuidas nad mõlemad justkui uppusid. David tunnistas: «Iga kord, kui ärkasime, tundsime, et õhus on midagi... me mõlemad tundsime sel ajal, et me ei kaota üksteist, vaid upume.»