FOTO ⟩ Põlva kaupluses äratas kliendi tähelepanu karastusjookide riiul. «Kiitus tegijale!»

«Nägin ja imestasin ka. Võtsin ühe pudeli Coca Colat ja tõmbasin teise tagantpoolt ettepoole, et mitte seda ilu rikkuda,» ütleb fotot kommenteerinud Victoria. Temaga nõustub Kaisa, kes sõnab: «Ka mina imestasin, et milline täpsus.»

«Inimeste tahe pühenduda oma tegevusele või tööle on märkimisväärselt erinev,» mõtiskleb Jaanus. «Mõne jaoks on tema töö kirg, väljakutse. Asi, mida teha hästi ja natuke rohkemgi – mitte ainult pudel riiulil. Teise jaoks on see vastutusevaba olesklemine. Ja mis eriti kurb – kui arvestada see panus ümber rahasse, siis on viimase palk suurem kui inimesel, kes teeb tööd kirega.»