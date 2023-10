GALERII ⟩ Marek Kalmus saadeti viimsele teele. «Ta kehastas ja elas tõeks oma veendumust.»

Möödunud laupäeva hommikul lahkus meie seast kulturist Marek Kalmus , kes põdes rasket haigust. Ärasaatmine lähedaste inimeste osavõtul toimus nädal hiljem ning mees saadeti Elva kalmistu kabelist viimsele teele. «Marek soovis ainult perekonda teele saatma, sõpradele ja austajatele oleme lubanud õues olla, sest ruum on väike. Me väga püüame tema soovi austada,» ütles Mareki õde Inna-Inga Kalmus enne ärasaatmist.

«Kogu elu oli Marek seotud spordiga. See aitas tal lapsepõlve põdemistest välja tulla ja tugevamaks saada. Jalgrattatrennid treenerist isa juhendamisel olid lahutamatuks osaks Mareki lapsepõlvest. Umbes 18-aastasena avastas Marek kehaehituse kunsti ja tema tähelepanu pöördus sellele uuele alale. Marek otsustas treenida suurepäraste tulemusteni. Teda motiveerisid ja inspireerisid tuntud filmitegelased nagu Arnold Schwarzenegger ja Sylvester Stallone, kes said talle eeskujuks,» rääkis vaimulik südamlikult.

«Ära jäta Marekit seal, kus ta jätkab oma teed ja kuhu meie kaasa tulla ei saa. Ära jäta meid meie leinas. Anna meile julgust ja jõudu tänases,» pöördus kirikuõpetaja Jumala poole. Only God can judge me – need sõnad olid tätoveeritud Mareki käsivarrele.