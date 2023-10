KLÕPS ⟩ Saatejuht ja koolitaja Aveli Jänes sai emaks

Saatejuht ja koolitaja Aveli Jänes avaldas ühismeedias, et tema ja Johannes Lõhmuse perre sündis 19. oktoobril pisipoeg.

Lapseootusest teatas Aveli sel suvel. «Õhetavalt õnnelik, et saan kogeda emaks saamist,» jagas Aveli juunis fotosid beebiootusest.

Kui Aveli on emaks saamas esmakordselt, siis Johannes saab isaks juba viiendat korda. Kolmteist aastat kestnud abielust Kaire Vilgatsiga on tal pojad Alfred Aleksander ja Mihkel Mattias ning tütar Karin Kerti. Eelmisest suhtest on mehel poeg Karl Gustav.