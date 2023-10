Sel nädalalõpul jõuavad Merkuur ja Päike üheskoos samasse punkti, kus viibis kaks nädalat tagasi Marss ning satuvad samuti pingenurka Pluutoga. Selline planeetide paigutus viitab, et ees on midagi väga pingelist ning mõningatele inimestele võib see tuua kaasa suurema väljakutse kui teistele.